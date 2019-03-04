0553 313 94 23

Tezcan’ın kitabı 4. baskısıyla raflarda

28 Şubat darbe sürecini bütün gerçekliğiyle afişe eden Demet Tezcan’ın, ‘Bin Yıla Azmetmiş Zulüm’ isimli kitabı 4. baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluştu.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:33
Tezcan’ın kitabı 4. baskısıyla raflarda

 Haber Merkezi 

Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen, Müslümanların öz yurtlarında parya muamelesi gördüğü 28 Şubat darbe sürecini bütün gerçekliğiyle afişe eden Demet Tezcan’ın, ‘Bin Yıla Azmetmiş Zulüm’ isimli kitabı 4. baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluştu. 28 Şubat sürecinin olanca zulmünü yaşamış 28 tanığın ifadeleriyle tarihe not düşen kitap, cuntacıların zulmüne maruz kalmış Müslümanların çığlığını bu güne taşıyor. Pınar yayınlarından çıkan eser, kütüphanelik çapta bilgi ve belgeyi de bünyesinde barındırıyor.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:33
  1. Türk siyasi tarihi
  2. Müslümanlar
  3. 28 Şubat darbe süreci
  4. Demet Tezcan
  5. Bin Yıla Azmetmiş Zulüm
  6. 28 Şubat süreci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı! Üniversitelerde yeni dönem
    1. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    2. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    3. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    4. Saruhanlı’da doğal gaz kazı..
    5. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    6. Bingöl’den kar manzaraları
    7. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    8. Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar..
    9. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    10. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz..
    11. Çaldıran’da karla mücadele çalışması
    12. Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla..
    13. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    14. Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe
    15. Böcek: "Altın Portakal özüne dönecek"
    16. Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım..
    17. Bomba iddia! Deniz Türüç sezon sonu..
    18. Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı..
    19. Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir..
    20. AFAD’tan okulda deprem ve yangın..
    21. Midyat sıfır atık projesinde pilot..
    22. Engelli öğrenciler bowling turnuvasında
    23. Altın fiyatları
    24. İran'da ambulans helikopter düştü beş..
    25. Sömürgecilerin saltanatı çöküyor
    26. Bakan Turhan: "Zafer inananlarındır...
    27. Beykoz Belediyesi’nin yeni meclis..
    28. Enflasyon son 6 ayın en düşüğüne..
    29. Balıkkesir'de camla kesilen kol damar..
    30. Kesin aday listesi- HATAY
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"