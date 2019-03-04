Tezcan’ın kitabı 4. baskısıyla raflarda 28 Şubat darbe sürecini bütün gerçekliğiyle afişe eden Demet Tezcan’ın, ‘Bin Yıla Azmetmiş Zulüm’ isimli kitabı 4. baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluştu.

Haber Merkezi Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen, Müslümanların öz yurtlarında parya muamelesi gördüğü 28 Şubat darbe sürecini bütün gerçekliğiyle afişe eden Demet Tezcan’ın, ‘Bin Yıla Azmetmiş Zulüm’ isimli kitabı 4. baskısıyla yeniden okuyucusuyla buluştu. 28 Şubat sürecinin olanca zulmünü yaşamış 28 tanığın ifadeleriyle tarihe not düşen kitap, cuntacıların zulmüne maruz kalmış Müslümanların çığlığını bu güne taşıyor. Pınar yayınlarından çıkan eser, kütüphanelik çapta bilgi ve belgeyi de bünyesinde barındırıyor.

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