Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na metro tepkisi

Seçim öncesinde metro hatlarını iki katına çıkaracağını vaad eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana yeni hiçbir hat ve proje eklemedi, AK Parti döneminde başlatılan metro hatlarını ise kısmen devam ettirdi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise İmamoğlu'nun metro konusundaki samimiyetsizliğine tepki göstererek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Göksu sosyal medya paylaşımında, "CHP'li İBB Başkanı her konuda olduğu gibi metro konusunda da samimiyetsiz. İBB'nin AK Parti döneminde yapılmak istenen metrolara o zaman İBB Meclis Üyesi olan sayın başkan ve CHP Grubu "RET" oyu vererek muhalefet ediyordu. İşte bunun adı samimiyetsizliktir, iki yüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

"CHP engeller: AK Parti destekler"

Tevfik Göksu yayımladığı videoda şu açıklamalarda bulundu:

"Metro çok önemli bir şey değil mi? Ama CHP henüz akl-ı selime yeni ulaşmış. Bugüne kadar bu kente metronun lazım olduğunu bilmiyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu meclise ne kadar metro geldiyse, okuyorum.

CHP grubunun muhalefetiyle yapılan işaret oylama neticesinde raporun aynen oy çokluğuyla kabulüne karar verilmiştir.

CHP'nin muhalefetiyle! Ney? Metrolar! Sayın Başkan sizde meclisteydiniz değil mi bunlar yapılırken, siz de CHP'nin üyesiydiniz değil mi?

Niye demediniz?

Peki orada madem bu metro bu kadar önemliydi, çıkıp da CHP grubuna niye demediniz "Ey grubum ne yapıyorsunuz, bu kente raylı sistem lazım" niye demediniz, niye demediniz? Rahmetli Demirel öyle derdi, dün dündür bugün bugündür!"