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Siyaset Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na davet: Halk TV bile olur
Siyaset

Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na davet: Halk TV bile olur

Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesini anlamadığını ifade eden İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, 'Sizi ekranlara davet ediyorum. Halk TV bile olur' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 11:48:00 -
Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na davet: Halk TV bile olur

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nu ekranlara davet etti.

Göksu, "Sayın Ekrem İmamoğlu, İBB bütçesiyle ilgili verdiğiniz beyanatta bize gönderme yapmışsınız. Bütçeyi size mecliste tane tane anlattım ama "anlamamışsınız." Bir daha paylaşıyorum. Bu da yetmezse sizi ekranlara davet ediyorum. Halk TV bile olur. Soruları da önceden alabilirsiniz" dedi.

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Yorumlar

sami

hadi bakalım imamınoğlu yüregin yetiyorsa çık tv ye de görelim cingözlügünü
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Murat

Ak parti bunlara kalmamali Istanbul bunlar yuzunden kaybedildi
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