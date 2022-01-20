Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na davet: Halk TV bile olur

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu'nu ekranlara davet etti.

Göksu, "Sayın Ekrem İmamoğlu, İBB bütçesiyle ilgili verdiğiniz beyanatta bize gönderme yapmışsınız. Bütçeyi size mecliste tane tane anlattım ama "anlamamışsınız." Bir daha paylaşıyorum. Bu da yetmezse sizi ekranlara davet ediyorum. Halk TV bile olur. Soruları da önceden alabilirsiniz" dedi.