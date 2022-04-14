Tevfik Göksu duyurdu! İstanbul'daki öğrencilere müjdeli haber

İBB Meclisi Nisan ayı oturumunda, geçtiğimiz günlerde toplu ulaşımaya yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilere yansıyan bölümünün İBB tarafından karşılanması oy çokluğuyla kabul edildi.

Tevfik Göksu: Öğrencilerimize müjde

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İBB sübvanse edecek

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul’da toplu ulaşımda yapılan yüzde 40’lık zammın öğrencilere uygulanmaması için girişimde bulunacaklarını açıklamıştı.

Göksu videolu paylaşımında konu ile ilgili şunları söylemişti:

“Sevgili gençler, sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi kullanmış olduğunuz öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Tabi bu yüzde 40 zam siz okula giderken, kütüphaneye giderken, okuldan tekrar evinize dönerken biliyorum sizin için bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. Düşündük ki öğrencilerimiz dersleriyle meşgul olsunlar, Türkiye’nin geleceğini inşa etmekle meşgul olsunlar, başarıya odaklansınlar. Dedik ki AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Pazartesi günü İBB Meclisi’ne bir teklif sunalım. Ve bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40’ı İstanbul Büyükşehir Belediyesi sübvanse etsin, böylece İETT de zarar görmesin. Öğrenciler de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü meclise sunuyoruz”