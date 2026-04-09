  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tevfik Diker’den Özel’e “ara seçim” tepkisi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tevfik Diker'den Özel'e "ara seçim" tepkisi

22 milletvekilini istifa ettirerek boşalacak toplam 30 milletvekilliği için Türkiye’yi ara seçime götürmeyi planlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, algı üretmeye devam ediyor.

EBUBEKİR BİLGİN  İSTANBUL

DYP Manisa Eski Milletvekili ve emekli asker Tevfik Diker, Özel’in anayasa hükümlerini eksik ve hatalı şekilde kamuoyuna aktardığını savunarak, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığını ileri sürdü.

Diker açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 84. Maddesi’ne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Bir milletvekilinin istifasının geçerli sayılabilmesi için öncelikle TBMM Başkanlık Divanı tarafından incelenmesi gerekir. Ardından istifanın Genel Kurul’da oylanarak kabul edilmesiyle süreç tamamlanır. Bu aşamalar olmadan ara seçim sürecinden söz etmek eksik ve yanıltıcıdır.” Özel’in bu maddeleri kamuoyuyla paylaşmadığını öne süren Diker, “Millete eksik bilgi verilerek siyaset yapılmaz. Bu yaklaşım, ana muhalefet partisine de siyaset kurumuna da yakışmaz” ifadelerini kullandı. Diker, söz konusu açıklamaların “siyasi etik açısından sorunlu” olduğunu belirterek, yaşananların “siyasi bir ayıp olarak tarihe geçeceğini” savundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23