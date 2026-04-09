Tevfik Diker’den Özel’e “ara seçim” tepkisi

DYP Manisa Eski Milletvekili ve emekli asker Tevfik Diker, Özel’in anayasa hükümlerini eksik ve hatalı şekilde kamuoyuna aktardığını savunarak, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığını ileri sürdü.

Diker açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 84. Maddesi’ne dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: “Bir milletvekilinin istifasının geçerli sayılabilmesi için öncelikle TBMM Başkanlık Divanı tarafından incelenmesi gerekir. Ardından istifanın Genel Kurul’da oylanarak kabul edilmesiyle süreç tamamlanır. Bu aşamalar olmadan ara seçim sürecinden söz etmek eksik ve yanıltıcıdır.” Özel’in bu maddeleri kamuoyuyla paylaşmadığını öne süren Diker, “Millete eksik bilgi verilerek siyaset yapılmaz. Bu yaklaşım, ana muhalefet partisine de siyaset kurumuna da yakışmaz” ifadelerini kullandı. Diker, söz konusu açıklamaların “siyasi etik açısından sorunlu” olduğunu belirterek, yaşananların “siyasi bir ayıp olarak tarihe geçeceğini” savundu.