“Tetikteyiz” diyen Erdoğan’dan yeni harekat açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü 24’üncü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamındaki temasları sonrası dönüş yolunda uçakta gazetecilere konuştu.

“Teröre aman vermeyiz” diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Çünkü oralarda da münasebetlerimiz iyi. İlişkilerimiz iyi olduğu için gerek Irak’ta gerek Suriye’de bu adımları her an atarız. Güvenlik güçlerimizin eli tetiktedir. Tehdidin boyutuna göre de anlık kararları alıp uyguluyoruz. Terörün bölgedeki barışı, huzuru, istikrarı ve kalkınmayı engelleyen bir çıban başı olduğunu da muhataplarımıza anlatmaya devam ediyoruz. En son Irak seyahatimizde de bu yönde temaslarımız gerçekleşti. Arkadaşlarımız da muhatapları ile sürekli görüşme halindeler. Biz açık ve net bir şey söylüyoruz ve bundan da geri adım atmayacağız. Biz bölgemizde bir teröristan kurdurmadık, kurdurmuyoruz ve asla kurdurmayacağız.”

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