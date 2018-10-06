Teşvikle moral bizleri uçurur

Adem Şahin Kayseri Ülkemizden yapılan mobilya ihracatının 5 milyar dolara çıkması için fırsatların var olduğuna dikkat çeken Tahir Nursaçan, Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede şu mesajları verdi:

Kredi Garanti Fonu (KGF) çok önemli bir uygulama olup hem sektörlere hem de illere önemli katkı yaptı. Bu çerçevede yeni adımlar atılmalı.

Ülkemize ve halkımızı çok seviyoruz. Onun için çekişmeleri bir kenara bırakıp ortak menfaatlerde buluşmalıyız. Bu anlamda KGF gibi uygulamaları önemli ve gerekli görüyoruz.

İhracata odaklanmalıyız

Ekonomide önlemler almakta yarar var. Bireyler hak etmediği kadar tüketiyor. Kendimizi de sorgulamalıyız. AVM’leri şehirlerin göbeğine oturttuk. Burada bir planlama da yapmadık ve gelirlerimiz yabancılara gitti.

Bizim gelirlerimizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için bir an evvel ihracat yapmalıyız. Ne yazık ki biz AVM’lerden kira ithalatı yapar hale geldik. Örneğin Kayseri’de bir AVM var. Oraya ödenen para dışarı gidiyor. Bunu önlemek için buluşmalı, kafa yormalıyız.

15 Temmuz’da bizler ülkemiz için caddelerde ve meydanlardaydık ama yabancı sermaye ortalarda yoktu. Bu bile “Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar” sözünün yerinde olduğunu ortaya koyuyor. Onun için el ele vermeli, barışı yakalamalı ve ülkemizi ileri taşımalıyız.

Kayseri öncelikli bölge olmalı

Mobilya ihracatının yüzde 25’ini Kayseri yapıyor. Bu ilimiz mobilya üretiminde bir numara. Mobilyanın baş şehri. Şu aşamada Kayseri mobilyada öncelikli bölge olmalı.

Ayrıca mobilyada acilen KDV indirimi yapılmalı. Maliyetlere karşı KDV teşviki vermek, KGF gibi alternatifleri sunmak gerekiyor. Çaremiz üretim, üretim, üretim. Teşvik edici politikalar bizlere moral verir ve Kayseri ile ekonomimizi uçurur.

Bürokrasi ağır işliyor

Ülkemizde bürokrasi ağır işliyor. Tamam, bürokrasi kalkınmaya katkı yapıyor, kanunlara ve nizamlara uyacağız. Ama bürokrasi ile ilgili şikâyetlerin arttığı da bir hakikat. Bu şikâyetlere kulak verilmeli.

Tasarım sayısı artıyor

Kayseri OSB’de sanayicimize hizmette önemli adımlar attık. Bir kere “Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez” diyerek 16 şanlı Türk devletinin bayrağını bölgeye diktik. İkincisi organizeye 40 sene hizmet edenlerin yer aldığı bir kitapçık çıkarttık. Türkiye’nin en büyük Güneş Enerji Santrali’ni yaptık. İtfaiye eksikliği olduğunu gördük. Yoğun çalışmaların ardından en büyük itfaiye örgütünü kurduk. Tasarım ile ilgili sorunlar vardı. Bu sorunu aştık. Kayserili sanayicinin tasarımda ufkunu genişlettik.

Fuar 2019’da açılıyor

2016’da Cumhurbaşkanımız Kayseri’ye geldi. Kendilerine sunum yaptım. Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılmış fizibilite raporunu takdim ettim. Kendilerine “Rapor, Kayseri’nin fon gereksinimi olduğunu ortaya koyuyor. Devletin koyduğu 2023 hedeflerine ulaşmamız için Kayseri’nin 5 milyar dolar ihracat yaması gerekiyor. Bunun için şehre fuar yapılması şart” dedik. Olumlu yanıt aldık.

2019 Ocak veya Şubat ayında bitecek olan fuar, 150 dönüm arsaya inşa edilecek ve 60 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek. Bu sene 18 bin metrekareyi inşa edip, 2019’da 12 bin metrekare ilave yapıp 30 bin metrekare kapalı alanı hizmete sunacağız. OSB’ye katkı için teknik kolej de yapacağız.

Dubai’ye açılacağız

Kayseri’den dünyaya Türk Ticaret Merkezleri (TTM) ile açacağız. Devletin bize sunduğu imkânlar, yardımlar var. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) marifeti ile TTM’ler açılıyor. Bizler de buralarda yer alma çabasındayız. Örneğin Dubai’de yer almak için 45 sanayiciyi ikna ettik. TTM kapıları açtı. Biz 1 senedir uğraşıyoruz. Evrakları tamamladık, Ticaret Bakanlığı’nın onayını bekliyoruz. Dubai’de ofis gibi değil, showroom anlayışıyla faaliyet yürüteceğiz. Bosna Hersek’e de bu şekilde açılacağız.