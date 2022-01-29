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Otomotiv Tesla şarj istasyonu kuracak! Edirne Avrupa’ya köprü olacak
Otomotiv

Tesla şarj istasyonu kuracak! Edirne Avrupa’ya köprü olacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın Türkiye’de kuracağı süper şarj istasyonlarından birinin Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı Edirne’de hizmete girecek olmasının kente artı değer katacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 22:13:00 -
Tesla şarj istasyonu kuracak! Edirne Avrupa’ya köprü olacak

Elon Musk’un kurucusu olduğu Tesla, resmi internet sitesindeki süper şarj (Supercharge) istasyonlarının konumlarını güncelledi. Türkiye’deki 10 kente süper şarj istasyonu konumu ekleyen Tesla, Edirne, İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya’ya istasyon kuracak. Türkiye’de kurulması planlanan süper şarj istasyonları, türüne göre 75-100 kW saat gücüyle çalışıp 25 ya da 34 dakika içerisinde ortalama bir araç bataryasının yüzde 80’ini şarj edebilecek. ETSO Başkanı Zıpkınkurt, Tesla’nın Edirne’ye süper şarj istasyonu kurmasının kente değer katacağını, elektrikli araç sayısının dünya genelinde hızla arttığını, bu gelişmelere paralel Türkiye’nin de önemli girişimlerde bulunduğunu anlattı. Tesla’nın Edirne’yi seçmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Zıpkınkurt, “Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketinin süper şarj istasyonlarından birinin Edirne’ye kurulacak olması bizim için sevindirici. Edirne, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olması açısından stratejik bir nokta. Tesla’nın Türkiye’deki noktalar arasına Edirne’yi de almasının ana sebebi Avrupa’yla olan köprü bağımız.” ifadelerini kullandı.

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