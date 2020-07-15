  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv

Tesla Model Y'de pandemi indirimi

Tesla, pandeminin olumsuz etkilerinden dolayı spor arazi aracı Model Y'nin fiyatında indirim yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 22:48:00 -
Tesla Model Y'de pandemi indirimi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla Inc , spor arazi aracı olan Model Y'nin fiyatında 3,000 dolarlık (yaklaşık 20 bin 500 lira) indirime gitti.

Tesla, dört ay önce piyasaya sürdüğü Model Y'nin satış hızının koronavirüs pandemisinden dolayı düşmesini engellemek için aracın fiyatını indirdi.

ABD'li şirket Mayıs ayında da Model 3, Model X ve Model S araçlarının fiyatlarını düşürmüştü.

Elon Musk'ın yönettiği Tesla şirketi, bu ay yaptığı açıklamada, ikinci çeyrekte otomobil teslimatlarında beklenenden daha az bir düşüş olduğunu duyurmuştu.

Daha önce 52,990 dolardan satılan Model Y, indirimle birlikte 49,990 dolardan satılmaya başlandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı