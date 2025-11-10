Tesla en uzun menzilli Model Y'yi tanıttı

Tesla, Çin’de elektrikli SUV segmentinde rekabeti kızıştıracak yeni Model Y versiyonunu tanıttı. Şirketin Çin bölümü tarafından satışa sunulan model, arkadan itişli yapısını korurken menzil ve performansı bir araya getiriyor. Yeni Model Y, markanın bugüne kadarki en uzun menzilli üretim aracı olma özelliğini taşıyor.

YENİ BATARYA TEKNOLOJİSİ: LG ÜRETİMİ NMC PAKETİ

Model Y’nin rekor menzile ulaşmasındaki en büyük fark, batarya teknolojisindeki değişim. Tesla, standart lityum-demir-fosfat (LFP) batarya yerine, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip LG üretimi 78,4 kWh’lık nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya paketini tercih etti.

Normalde NMC bataryalar, Tesla’nın dört tekerlekten çekişli (AWD) üst seviye modellerinde kullanılıyordu. Ancak bu kez arkadan itişli (RWD) versiyona entegre edilerek menzil ve verimlilikte yeni bir denge yakalandı.

821 KİLOMETRE MENZİL, 5,6 SANİYEDE 0-100

Yeni Model Y, Çin CLTC standardına göre 821 kilometre menzil sunuyor. Bu, Çin’de satılan en uygun fiyatlı Model Y’nin 593 km’lik menziline göre yüzde 38’lik bir artış anlamına geliyor. Aynı NMC bataryayı kullanan çift motorlu versiyon ise 750 km’ye kadar yol yapabiliyor.

Performans tarafında da iyileştirme dikkat çekiyor. Yeni Model Y’nin 0-100 km/s hızlanma süresi 5,9 saniyeden 5,6 saniyeye düşerken, maksimum hızın 201 km/s olduğu açıklandı.

TESLA’DAN UYGUN FİYATLI “UZUN MENZİL” STRATEJİSİ

Yeni modelin satış fiyatı 288.500 yuan (yaklaşık 40.500 dolar) olarak belirlendi. Bu fiyat, menzil artışına rağmen Çin’deki premium rakiplerine kıyasla oldukça rekabetçi kabul ediliyor.

Uzmanlara göre Tesla, bu hamleyle “uzun menzili erişilebilir fiyatla sunma” stratejisini güçlendiriyor. Şirket, yerli rakipleri BYD, NIO ve XPeng’in hızla büyüyen Çin pazarındaki rekabetine menzil avantajıyla karşılık veriyor.

TESLA’NIN YENİ DÖNEMİNİN HABERCİSİ

Yeni batarya mimarisi, Tesla’nın gelecekte global Model Y üretimlerinde de kullanabileceği bir teknoloji olarak değerlendiriliyor. Çin’de başlayan bu versiyonun, menzil odaklı stratejinin ilk adımı olduğu belirtiliyor.