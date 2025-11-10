  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Otomotiv Tesla en uzun menzilli Model Y'yi tanıttı
Otomotiv

Tesla en uzun menzilli Model Y'yi tanıttı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tesla en uzun menzilli Model Y'yi tanıttı

Tesla, Çin pazarında bugüne kadar ürettiği en uzun menzilli Model Y versiyonunu satışa sundu. Yeni model, LG üretimi NMC bataryasıyla 821 kilometreye kadar menzil sunarak seride rekor kırdı.

Tesla, Çin’de elektrikli SUV segmentinde rekabeti kızıştıracak yeni Model Y versiyonunu tanıttı. Şirketin Çin bölümü tarafından satışa sunulan model, arkadan itişli yapısını korurken menzil ve performansı bir araya getiriyor. Yeni Model Y, markanın bugüne kadarki en uzun menzilli üretim aracı olma özelliğini taşıyor.

YENİ BATARYA TEKNOLOJİSİ: LG ÜRETİMİ NMC PAKETİ

Model Y’nin rekor menzile ulaşmasındaki en büyük fark, batarya teknolojisindeki değişim. Tesla, standart lityum-demir-fosfat (LFP) batarya yerine, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip LG üretimi 78,4 kWh’lık nikel-manganez-kobalt (NMC) batarya paketini tercih etti.

Normalde NMC bataryalar, Tesla’nın dört tekerlekten çekişli (AWD) üst seviye modellerinde kullanılıyordu. Ancak bu kez arkadan itişli (RWD) versiyona entegre edilerek menzil ve verimlilikte yeni bir denge yakalandı.

821 KİLOMETRE MENZİL, 5,6 SANİYEDE 0-100

Yeni Model Y, Çin CLTC standardına göre 821 kilometre menzil sunuyor. Bu, Çin’de satılan en uygun fiyatlı Model Y’nin 593 km’lik menziline göre yüzde 38’lik bir artış anlamına geliyor. Aynı NMC bataryayı kullanan çift motorlu versiyon ise 750 km’ye kadar yol yapabiliyor.

Performans tarafında da iyileştirme dikkat çekiyor. Yeni Model Y’nin 0-100 km/s hızlanma süresi 5,9 saniyeden 5,6 saniyeye düşerken, maksimum hızın 201 km/s olduğu açıklandı.

TESLA’DAN UYGUN FİYATLI “UZUN MENZİL” STRATEJİSİ

Yeni modelin satış fiyatı 288.500 yuan (yaklaşık 40.500 dolar) olarak belirlendi. Bu fiyat, menzil artışına rağmen Çin’deki premium rakiplerine kıyasla oldukça rekabetçi kabul ediliyor.

Uzmanlara göre Tesla, bu hamleyle “uzun menzili erişilebilir fiyatla sunma” stratejisini güçlendiriyor. Şirket, yerli rakipleri BYD, NIO ve XPeng’in hızla büyüyen Çin pazarındaki rekabetine menzil avantajıyla karşılık veriyor.

TESLA’NIN YENİ DÖNEMİNİN HABERCİSİ

Yeni batarya mimarisi, Tesla’nın gelecekte global Model Y üretimlerinde de kullanabileceği bir teknoloji olarak değerlendiriliyor. Çin’de başlayan bu versiyonun, menzil odaklı stratejinin ilk adımı olduğu belirtiliyor.

Tesla'nın başı dertte! 2.9 milyon araca FSD soruşturması
Tesla'nın başı dertte! 2.9 milyon araca FSD soruşturması

Teknoloji

Tesla'nın başı dertte! 2.9 milyon araca FSD soruşturması

Tesla’da yeni kriz! 13 bin araç geri çağrılıyor
Tesla’da yeni kriz! 13 bin araç geri çağrılıyor

Otomotiv

Tesla’da yeni kriz! 13 bin araç geri çağrılıyor

Tesla'nın yapay zekası sapık çıktı! 12 yaşındaki çocuğa ahlaksız teklif
Tesla'nın yapay zekası sapık çıktı! 12 yaşındaki çocuğa ahlaksız teklif

Dünya

Tesla'nın yapay zekası sapık çıktı! 12 yaşındaki çocuğa ahlaksız teklif

Tesla Avrupa'da eriyor! Yüzde 90'a varan düşüşler var
Tesla Avrupa'da eriyor! Yüzde 90'a varan düşüşler var

Otomotiv

Tesla Avrupa'da eriyor! Yüzde 90'a varan düşüşler var

Tesla hissedarları Elon Musk'ın ödeme paketini onayladı! Tam 1 trilyon dolar
Tesla hissedarları Elon Musk'ın ödeme paketini onayladı! Tam 1 trilyon dolar

Teknoloji

Tesla hissedarları Elon Musk'ın ödeme paketini onayladı! Tam 1 trilyon dolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi
Ekonomi

Rusya Türkiye gelişmesini duyurdu: Tamı tamına 5 milyon 525 bin kişi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, 2025’in ilk dokuz ayında Rus turistlerin en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu duyurdu.
Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet
Gündem

Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Kardeşine ait engelli aracıyla alkollü şekilde araç sürerken yakalanan Hakan Ünal ile eşi Berna Ünal, Aydın’ı karıştırdı. Berna Ünal, AK Pa..
Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu
Ekonomi

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Gram altında Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş 2026 senaryosunu açıkladı.Gram altın 5 haneye sıçrayacak, Türkiye'de bir ilk yaşana..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23