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Ekonomi TESK'ten "Kovid-19'la mücadelede taşımacı esnafına yardımcı olunmalı" çağrısı
Ekonomi

TESK'ten "Kovid-19'la mücadelede taşımacı esnafına yardımcı olunmalı" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:49:31 -
TESK'ten "Kovid-19'la mücadelede taşımacı esnafına yardımcı olunmalı" çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri uygulayan taşımacı esnafına, vatandaşların itiraz etmek yerine yardımcı olması gerektiğini kaydetti.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafın müşterilerini gideceği yere sağ salim ulaştırmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

Kovid-19 salgınından korunmanın tek yolunun kurallara uymaktan geçtiğine dikkati çeken Palandöken, şoför esnafının hem kendi hem de müşteri sağlığını korumak için tedbirleri uyguladığının altını çizdi.

Palandöken, virüsle mücadele noktasında toplumun tüm kesimleri gibi canla başla çalışan taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafının görevini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaşın sağlığına önem veren taşımacı esnafımız Kovid-19 tedbirleri kapsamında uyarılarda bulunuyor. Ancak bazı toplu taşıma alanlarında taşımacı esnafımızın maske ve sosyal mesafe kuralları konusundaki uyarıları vatandaşlar tarafından dikkate alınmıyor. Ekmek parası için çalışırken başta maske ve sosyal mesafe olmak üzere 14 kurula uyma konusunda müşterilerini uyaran taşımacı esnafına itiraz etmek yerine herkes yardımcı olmalı. Tek derdi geçim gayesi olan esnafımıza asla sözlü ya da fiziki şiddet uygulanmamalı."

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