Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Teşkilat ne zaman bitecek?
Teşkilat bu sezon ne zaman bitecek? Teşkilat dizisi yeni bölüm yine nefesleri kesecek. Teşkilat son bölümünde BAE tarafından Ortadoğu’da kaosu körüklemek için aparak olarak kullandığı Dahlan’ı oynayan Fadi’nin Filistin seçimleri için en büyük rakibi olan Kasım’ın ortadan kaldırılması konusundaki başarısızlığı damga vurmuştu. Türkiye’nin vatan uğruna her şeylerini feda etmekten çekinyemen kahraman MİT mensuplarının kritik ve başarılı operasyonlarının sahnelendiği Teşkilat dizisi sezon finaline ne zaman gideceği de izleyiciler tarafından sorgulanıyor.
TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 12. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Teşkilat son bölüm ile de yine izleyiciyi ekran başına kitlemeyi başaracak. Peki Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak?
Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler'in başrollerinde yer aldığı MİT destekli fenomen dizi Teşkilat'tan sıkı takipçilerini üzecek haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ankara'da çekimlerine devam edilen dizinin ne zaman sezon finaline gireceği merak konusuydu.
Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak?
Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran 'Teşkilat' dizisinde sezon sonu için geri sayım başladı. Önceki akşam izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran 'Teşkilat'ın kısa süre sonra ekranlara ara vereceği açıklandı. Konuya ilişkin olarak gelen haberlere göre, "Teşkilat" 14. bölümde tatile çıkıyor." ifadelerine yer verildi. Önceki akşam 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin, 3 hafta sonra ekranlara kısa süreli veda etmesi bekleniyor.