Teşkilat ne zaman sezon finali yapacak? Teşkilat ne zaman bitecek?

Teşkilat bu sezon ne zaman bitecek? Teşkilat dizisi yeni bölüm yine nefesleri kesecek. Teşkilat son bölümünde BAE tarafından Ortadoğu’da kaosu körüklemek için aparak olarak kullandığı Dahlan’ı oynayan Fadi’nin Filistin seçimleri için en büyük rakibi olan Kasım’ın ortadan kaldırılması konusundaki başarısızlığı damga vurmuştu. Türkiye’nin vatan uğruna her şeylerini feda etmekten çekinyemen kahraman MİT mensuplarının kritik ve başarılı operasyonlarının sahnelendiği Teşkilat dizisi sezon finaline ne zaman gideceği de izleyiciler tarafından sorgulanıyor.