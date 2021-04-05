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Gündem Teşkilat dizisinde şok eden gelişme! Gündem oldu
Gündem

Teşkilat dizisinde şok eden gelişme! Gündem oldu

TRT1'in yeni dizisi Teşkilat, yayımlanan yeni bölümüyle yine herkesi ekranlara kilitledi. Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüpoğlu herkesi şaşırtmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 09:39:00 -
Teşkilat dizisinde şok eden gelişme! Gündem oldu

Teşkilat dizisi yayımlanan yeni bölümüyle yine herkesi ekranlara kilitledi. Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüpoğlu herkesi şaşırtmayı başardı.

Teşkilat dizisi dün akşam TRT1 ekranlarında yayımlandı. İlk bölümünden beri ilgiyle izlenen dizi hem geceye hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Twitter'da en çok onuşulan konuları arasında Teşkilat'ın yanı sıra ''Ceren'' de TT oldu. Ezgi Eyüpoğlu'nun canlandırdığı Ceren karakteri, dün akşam Teşkilat dizisinde ağızları açık bıraktı.

Teşkilat son bölümde Almanya'da operasyon yapan MİT'in özel ekibinden Hulki, Fadi'nin adamları tarafından kaçırıldı. Hulki'ye işkence yapan Fadi ise MİT'in müsteşar yardımcısı Mete'yi tehdit ederek, Berlin'deki saldırıyı kendilerinin yaptığını ispatlayan görüntülerin yayınlanmamasını istedi.

Ancak Fadi'nin sevgilisi Leyal'ın Ankara'da olduğunu öğrenen ekip, müthiş bir operasyona imza attı.

Leyal'ı kaçıran ekip, çektiği videoyu Fadi'ye göndererek Hulki'yi kurtarmaya çalıştı.

Leyal'ın ise videoda defalarca söylediği "Türk istihbaratını aptal yerine koyduğum için çok pişmanım" sözleri Fadi'yi çıldırttı.

Dizide Ezgi Eyüboğlu'nun canlandırdığı Ceren karakterinin deşifre olduğu ortaya çıkınca Fadi tarafından öldürülme emri verildi. Yabancı bir ülke için ajanlık yapan Ceren, kendisini öldürmek için evine giren kişiyi fark etti.

Saldırganı defalarca bıçaklayarak öldüren Ceren daha sonra ise yaptıklarıyla şoke etti. Ceren cesedi keserek bavula koydu. Özel ekip tarafından evine yerleştirilen kameralarla izlenen Ceren'in yaptıkları karşısında ise herkes donup kaldı.

Sevgilisi Serdar'ın MİT ajanı olduğunu bilen ve ondan bilgi sızdırmak için görevlendirilen Ceren, bu olaydan sonra yurt dışına kaçmak istedi. Ceren, deşifre olduğunu ve yolun sonuna geldiğini düşündüğü anda Serdar’ın kendisine evlenme teklif etmesiyle şoke oldu.

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