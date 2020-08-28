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Ekonomi TESK Giresun'daki afetzedeler için yardım kampanyası başlattı
Ekonomi

TESK Giresun'daki afetzedeler için yardım kampanyası başlattı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "81 ildeki tüm oda, birlik ve federasyonlarımıza, Giresun'daki sel felaketinden dolayı muhtaç durumda kalan vatandaşlarımız ile esnaf ve sanatkarlarımıza, imkanlar nispetinde yardım yapılarak katkı sağlanması için çağrıda bulunuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:19:56 -
TESK Giresun'daki afetzedeler için yardım kampanyası başlattı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Giresun'daki sel felaketinde zarar görenler için yardım kampanyası başlattı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yardım kampanyasına ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelindeki oda, birlik ve federasyonlara çağrıda bulunan Palandöken, "Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen ve milletimizi derinden üzen sel felaketinin yaralarını sarmak, selden zarar gören esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek ve bir nebze de olsa destek olmak amacıyla konfederasyonumuzca bir yardım kampanyası başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin oluşturduğu kayıplar ve meydana gelen hasarın çok ciddi boyutlara ulaştığına dikkati çeken Palandöken, birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığını hatırlattı.

Palandöken, kampanyaya destek vermek isteyenlerin yardımlarını Giresun Esnaf ve Odalar Birliğinin, Türkiye Halk Bankası Giresun Merkez Şubesi'ndeki "16000011" hesap numarası vasıtasıyla ulaştırabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün o bölgenin başına gelen yarın hepimizin başına gelebilir. Böyle zor zamanlarda kenetlenerek bölgenin yeniden ayağa kalkabilmesi için birbirimize destek olmalıyız. Bu kapsamda, 81 ildeki tüm oda, birlik ve federasyonlarımıza Giresun'daki sel felaketinden dolayı muhtaç durumda kalan vatandaşlarımız ile esnaf ve sanatkarlarımıza, imkanlar nispetinde yardım yapılarak katkı sağlanması için çağrıda bulunuyorum."




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