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TESK Başkanı Palandöken: “Özel bankalar devlet bankalarını örnek almalı”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Özel bankalarda devlet bankalarını örnek alarak faiz indiriminde acele etmeliler” dedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:43
TESK Başkanı Palandöken: “Özel bankalar devlet bankalarını örnek almalı”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Özel bankalarda devlet bankalarını örnek alarak faiz indiriminde acele etmeliler” dedi.


Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, T.C. Merkez Bankası faiz indirim kararı sonrası Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası’ndan sonra Halkbank’ın da kredi faiz oranlarında indirime gitmesinin sevindirici olduğunu belirtti.



“Piyasalara hareket gelir”


Merkez Bankası’nın geçen hafta politika faizinde 325 baz puan indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası ve VakıfBank’ın peşindenHalkbank’ın da kredi faizlerini düşürmesinin sevindirici olduğunu belirten Palandöken, “Ticari, ihtiyaç ve konut kredilerinde indirime giden banka bugünden itibaren kullandıracağı ticari kredilerin faiz oranlarını yıllık yüzde 13-15.5 aralığına indirmesi piyasalarda canlanmaya sebep olacaktır. Kamu bankalarının yaptığı indirimlere ek olarak özel bankalarımızda acele edip indirime giderseler piyasalar daha erken rahatlayacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 15:43
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