‘Tescilli cahil’ şimdi de Ali Erbaş’ı hedef gösterdi! ‘Soruşturma başlatılsın’ çağrısı

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19 Mayıs hakkında sehven “Cumhuriyet Bayramı” ifadesi kullanan TRT’yi eleştirirken, “19 Mayıs’ın Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu bilmiyorlar” diyerek cehaletini ortaya koyan sözde münevver Ayşenur Arslan, skandal yorumlarıyla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın İslami hükümleri açıklamasından rahatsız olarak, “Çağ dışı” diyen Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatılmasını eleştiren Ayşenur Arslan, Erbaş’ı hedef göstererek İslami konulardaki hazımsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Arslan, Ankara Barosu'na değil, İslam'ın reddettiği gayri meşru birliktelikleri ve zinayı eleştirdiği için Ali Erbaş hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini savundu.