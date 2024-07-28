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Gündem Tesadüfen bulundu! Bölge çember altına alındı
Gündem

Tesadüfen bulundu! Bölge çember altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 19:19:00 -
Tesadüfen bulundu! Bölge çember altına alındı

Kütahya'da bir çoban tarlada tesadüfen patlamamış bir top mermisi buldu. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren çobanın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma olduğu değerlendirilen top mermisinin etrafında tedbir aldı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Almalı mevkisinde arazide koyunlarını otlatan Mustafa Pekmez, yerde bir top mermisi olduğunu fark etti. Pekmez, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BÖLGEDE TEDBİR ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı.

TOP MERMİSİ GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Bölgeye ulaşan Olay Yeri İnceleme Şubesi'ne bağlı bomba uzmanı, patlamamış top mermisini güvenli alana taşıyarak imha etti.

102 YILLIK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 102 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
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