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Aktüel Terzi, 100 kişiden topladığı 20 milyon lira ile ortadan kayboldu
Aktüel

Terzi, 100 kişiden topladığı 20 milyon lira ile ortadan kayboldu

İzmir'in Tire ilçesinde, 48 yaşındaki terzi M.B.'nin yüksek kâr payı vaadiyle yaklaşık 100 kişiden topladığı 20 milyon lirayı bulan para ile ailesini de alarak ortadan kaybolduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:06:00 -
Terzi, 100 kişiden topladığı 20 milyon lira ile ortadan kayboldu

İzmir-Tire'deki Tahtakale Çarşısı'nda terzilik yapan M.B., çevresindeki iş adamlarından para alarak incir ihracatı işinde kullanacağını söyledi. M.B., para verenlere, kısa sürede yüksek gelir sözü verdi. Önce bu yöntemle para verenlere kazanç dağıtarak güven kazanan M.B., tekrar para istediğinde vatandaşların kazanç beklentisi daha da yükseldi. M.B., bu kez de vatandaşlardan daha yüksek miktarda paralar toplamaya başladı. Yüksek gelir beklentisinde olan ve yüksek miktarlarda para veren aralarında Tireli iş adamlarının da bulunduğu bazı kişiler, son birkaç gündür M.B.'ye ulaşamayınca olay ortaya çıktı.

Şikayetçi oldular

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran bir grup mağdur, kendilerini dolandırdığı gerekçesiyle M.B.'den şikayetçi oldu. M.B.'nin ise topladığı paralarla birlikte ailesini de alarak ortadan kaybolduğu öğrenildi. M.B.’nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lirayı bulan miktarda para topladığı ileri sürüldü. Polis, M.B.'nin yerinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada milyonlarca lirayla ortadan kaybolan terzi M.B.’nin, önceki dönemlerde ikamet ettiği İpekçiler Mahallesi'nden muhtar adayı olduğu fakat seçimi kazanamadığı belirtildi.

Balıkesir'de enselendi

Tire'de, yüksek kar payı vaadiyle yaklaşık 100 kişiden topladığı 20 milyon lira ile ailesini de alarak ortadan kaybolduğu ileri sürülen terzi Mustafa B.'nin polis Balıkesir'de olduğunu tespit edildi. Mustafa B., kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, oğlu Fatih B. ile gözaltına alındı. Baba-oğul Tire'ye getirildi. Polisteki ilk ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Kaçmadım ve kimseyi dolandırmadım" diyen Mustafa B. ile oğlu Fatih B., adliyeye sevk edildi.

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