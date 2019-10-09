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Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim, ABD ile ilgili şoke eden gerçeği açıkladı!

Terör örgütü PYD sözcüsü Salih Müslim, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, ABD ile iş birliğinin sürdüğünü söyledi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:05
Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim, ABD ile ilgili şoke eden gerçeği açıkladı!

Terör örgütü PYD sözcüsü Müslim">Salih Müslim, ABD yönetimini sözlerini tutmadığı gerekçesiyle eleştirdi fakat sınır hattı dışındaki alanlarda ABD ile iş birliğinin sürdüğünü söyledi.

Terör örgütü PYD sözcüsü Müslim">Salih Müslim, sınır hattından çekilme kararı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi.

BBC Türkçe'ye konuşan terör örgütü PYD sözcüsü Müslim">Salih Müslim, Amerikan yönetimini sözlerini tutmadığı gerekçesiyle eleştirdi ancak sınır hattı dışındaki alanlarda ABD ile iş birliğinin sürdüğünü de ifade etti.

"Suriye'de ABD güçleri hala var. DAEŞ hücrelerine karşı savaş sürüyor" diyen Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deyrezzor'da, Rakka'da vs. SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler. Amerikan askerlerinin diğer yerlerden çekilmesi gibi bir şey yok."

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:05
  1. ABD
  2. Salih Müslim

YORUM YAZ

  • EmreEmre3 dk önce
    Sizin gibi paralı köpekler var iken ABD niye çekilsin ABD sizi iğfal edip toprak altı ettikten sonra ancak çekilir Irakta olduğu gibi. Bakın özgürleştirdiği Iraka sunni-şii, Arap-Kürt-Türk hepsinin elinde Amerikan silahları birbirini boğazlıyorlar. Sizin gibi ......lerde bunlara paralı askerlik yapıyorsunuz hainler
  • AhmetAhmet15 dk önce
    Artık bu beka meselesi. Sonuna kadar gidilmeli. Amerika ve tüm siyonist dünya askerleri ile savaşıyoruz, bunun farkına varmalı. Allah cc Zafer lütfetsin

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