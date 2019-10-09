Teröristlerin sözcüsü Salih Müslim, ABD ile ilgili şoke eden gerçeği açıkladı!

Terör örgütü PYD sözcüsü Müslim">Salih Müslim, ABD yönetimini sözlerini tutmadığı gerekçesiyle eleştirdi fakat sınır hattı dışındaki alanlarda ABD ile iş birliğinin sürdüğünü söyledi.

Terör örgütü PYD sözcüsü Müslim">Salih Müslim, sınır hattından çekilme kararı nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi.

BBC Türkçe'ye konuşan terör örgütü PYD sözcüsü Müslim">Salih Müslim, Amerikan yönetimini sözlerini tutmadığı gerekçesiyle eleştirdi ancak sınır hattı dışındaki alanlarda ABD ile iş birliğinin sürdüğünü de ifade etti.

"Suriye'de ABD güçleri hala var. DAEŞ hücrelerine karşı savaş sürüyor" diyen Müslim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deyrezzor'da, Rakka'da vs. SDG (Suriye Demokratik Güçleri) ile beraber çalışıyorlar. Ama sınırdaki güçlerini çektiler. Amerikan askerlerinin diğer yerlerden çekilmesi gibi bir şey yok."