Teröristlerin kullandığı 8 katlı sığınak imha edildi, silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl Valiliği, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 8 katlı sığınağın bulunarak imha edildiğini, içinde silah, mühimmat, doküman ve uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 11 Mayıs 2020 - 13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bingöl İli Genç İlçesi Sağgöze Köyü kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 katlı sığınak içerisinde silah, mühimmat malzemesi, doküman, yaşam malzemesi, ve 90 kg toz esrar ele geçirildi. Aynı bölgede devam eden operasyonlar neticesinde faklı bir noktada 2 dönüm tarla içerisinde de 210 bin kök hint kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 8 katlı sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

8 katlı sığınak ve arazide ele geçirilen malzemelerin 1 adet G3 Piyade Tüfeği, 1 adet Mauser Tüfek, 73 adet 12.7 mm Uçaksavar Mühimmatı, 2 adet 81 mm’lik Havan Mühimmatı, 90 kilogram toz esrar 210 bin adet Hint Keneviri, 18 adet tüp, 2 adet örgütsel doküman ile çok sayıda gıda maddesi olduğu aktarıldı.