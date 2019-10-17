Teröristleri kurtarmak için takla üstüne takla atıyorlar! Türkiye’den ABD’nin ‘ateşkes’ çağrısına net cevap!

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Amerika’nın Türkiye’nin Barış Harekatı Operasyonu'nu durdurma ve ateşkes çağrısını reddettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin arabuluculuğunu da kabul etmediğini bildiren gazete haberinde, Başkan Yardımcısı Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Türkiye’ye hareket ettiği saatlerde bu gelişmelerin yaşandığının altını çizdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü PKK/YPG-PYD’nin derhal silah bırakması yönünde çağrıda bulunduğuna yer verilirken, “Bizi hiç kimse durduramaz” sözlerinin de altının çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde bir devlet olarak bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur ve bundan sonra da bizden böyle bir şeyi beklemeyin. Bunun için de arabulucu filan aramıyoruz ha, buna da ihtiyacımız yok” şeklindeki sözlerine de haberde atıf yapıldı.