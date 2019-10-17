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Teröristleri kurtarmak için takla üstüne takla atıyorlar! Türkiye’den ABD’nin ‘ateşkes’ çağrısına net cevap!

Washington Post, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı, "Harekatı durdur" çağrısının reddedildiğini duyurdu.

17 Ekim 2019 Perşembe 16:15
Teröristleri kurtarmak için takla üstüne takla atıyorlar! Türkiye’den ABD’nin ‘ateşkes’ çağrısına net cevap!

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Amerika’nın Türkiye’nin Barış Harekatı Operasyonu'nu durdurma ve ateşkes çağrısını reddettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin arabuluculuğunu da kabul etmediğini bildiren gazete haberinde, Başkan Yardımcısı Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Türkiye’ye hareket ettiği saatlerde bu gelişmelerin yaşandığının altını çizdi.

Haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terör örgütü PKK/YPG-PYD’nin derhal silah bırakması yönünde çağrıda bulunduğuna yer verilirken, “Bizi hiç kimse durduramaz” sözlerinin de altının çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde bir devlet olarak bir terör örgütüyle aynı masaya oturmak yoktur ve bundan sonra da bizden böyle bir şeyi beklemeyin. Bunun için de arabulucu filan aramıyoruz ha, buna da ihtiyacımız yok” şeklindeki sözlerine de haberde atıf yapıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 16:15
  1. ABD merkezli Washington Post gazetesi
  2. Barış Harekatı Operasyonu
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • AMMARAMMAR17 dk önce
    PAZARLIK MASASINI KIZIŞTIRIYORLAR PKK YI SEVDİKLERİNDEN DEĞİL
  • ferdiferdi31 dk önce
    o verdiginin silahları sizin ..........

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