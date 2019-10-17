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Teröristler çıksın operasyon bitsin!

“Barış Pınarı Harekatı’nı bitirin” çağrılarına cevap veren Erdoğan, net konuştu: “Teklifimiz, hemen bu gece tüm teröristler silahlarını, malzemelerini, her şeylerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip, belirlediğimiz Güvenli Bölge’den dışarı çıksınlar. O zaman harekatımız sona erer.”

17 Ekim 2019 Perşembe 09:56
Teröristler çıksın operasyon bitsin!

 Yeni Akit  TBMM 

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 4 milyon Suriyelinin Türkiye’de olduğunu belirten Erdoğan, “Tamamına yakını Arap. Arap Birliği’nin bir kuruş desteği var mı AB’nin 3 milyar euro verdiği destek var, 6 milyar söz vermişti. Bizim yaptığımız harcama ise 40 milyar euroyu aşmıştır” dedi.

Bu devran elbet dönecek

Türkiye’nin terörle mücadele yalnız bırakılmasına sitem eden Erdoğan şunları dile getirdi: “Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa vicdan sahibi ülkeler, bu devran elbet dönecek. Unutmayın bu dünya etme bulma dünyasıdır. Yarın öbür gün siz de bizimle aynı sıkıntılarla baş başa kalacaksınız. Türkiye bu mücadeleyi Allah’ın izniyle başarıya ulaştırır bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ama bakalım o gün geldiğinde siz ne yapacaksınız. Onun için diyorum ki, gelin bu mücadelede Türkiye’nin yanında olun. En azından karışmayın.

Sivil öldürmek sizin işiniz

Barış Pınarı Harekatı’nda “siviller ölüyor” diyerek terörle mücadeleyi karalamaya çalışan Batılı ülkelere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz. Bizim inancımız ne kültürümüz ne ahlakımız buna izin vermez. Buna karşılık bize bu ithamları yapanların geçmişi sivil katliamları ile doludur. Geçen Macron’a söyledim. Ruanda’da yüz binlerce insanı, Cezayir’de yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz ya dedim. ‘Aynaya bak aynaya’ dedim.

Silahları bıraksınlar, biter

Operasyon bitsin” diyenlere de cevap veren Erdoğan, net konuştu: “Madem terör örgütü ile bu kadar içli dışlısınız, madem teröristlerin gönlünü etmek uğruna Türkiye’nin müttefikliğini hiçe sayıyorsunuz. Size bir teklifimiz var biz sizler gibi değiliz. Öldürmek için değil yaşatmak için çalışırız. Suriye’deki sorunun en kestirme yolu bunun için de teklifimiz; tüm teröristler hemen bu gece silahlarını malzemelerini bırakıp belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. O zaman harekatımız sona erer.

Tehditler bizi yıldıramaz

Erdoğan, şöyle devam etti: “Suriye’deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere ‘azdan az gider, çoktan çok gider’ diyoruz. Suriye konusunu görüşmek üzere ülkemize gelecek veya bizi arayacak olan herkes, Türkiye’nin bu gayet açık, gayet samimi ve gayet makul yaklaşımını göz önünde bulundurarak hazırlıklarını yapmalıdır. Aksi takdirde beyhude enerji harcamış oluruz. Gerekirse yedi düveli karşımıza almak pahasına bu ümmetin ve bu milletin onurunu, izzetini, haysiyetini yere düşürmedik, düşürmeyeceğiz.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 09:56
  1. TBMM Grup Toplantısı
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Suriyeli
  5. terörle mücadele
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. Macron
  8. Ruanda
  9. Cezayir

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