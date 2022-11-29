Teröristbaşı Batılı abilerine böyle yalvardı: Türkiye'yi durdurun

Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek vatan topraklarında gerekse de sınır ötesinde terör örgütlerine göz açtırmıyor. Son olarak gerçekleştirilen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'yla YPG/PKK'lı teröristlere büyük kayıplar verdirilmişti. Terörü kaynağında kurutmaya kararlı olan Türkiye, Başkan Erdoğan'ın emriyle büyük bir kara operasyonuna hazırlanıyor.

Türkiye'nin kararlı tavrını gören terör örgütü YPG/PKK, çareyi Batılı dostlarına yalvarmakta buldu. YPG terör örgütünün elebaşı Abdi Şahin, İngiliz basın kuruluşu Reuters'e konuşarak ABD'den kendilerine yardım etmesini istedi.

Reuters haberinde, "ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri başkanı" olarak nitelendirdiği teröristbaşı Abdi Şahin'in, "ABD'nin güvencelerine rağmen Türkiye'nin kara harekâtından hâlâ korktuğunu ve sınırda eşi benzeri görülmemiş Türk konuşlandırmalarını gördükten sonra Washington'dan "daha güçlü" bir mesaj talep ettiğini" yazdı.

YPG'nin elebaşı telefonla Reuters'e verdiği demeçte, "Sınırda ve Suriye içinde Türkiye'nin müttefiki grupların kontrolündeki bölgelerde takviye kuvvetler var. Bunu yeni fark ettik" İfadelerini kullandı.

İngiliz basın kuruluşu YPG'li teröristler için, "Yıllarca Washington'dan destek aldı" açıklamasında bulundu.

"Washington ve Moskova'dan güvence aldık"

Teröristbaşı Abdi, Reuters'e, Washington ve Moskova'dan, Türkiye'nin kara harekâtına karşı çıktıklarına dair "açık" güvenceler aldığını ancak daha somut bir şey istediklerini söyledi.

Yaşadığı korkuyla adeta Batılı müttefiklerine yalvaran Abdi, "Hala gerginiz. Türkiye'yi durdurmak için daha güçlü, daha sağlam açıklamalara ihtiyacımız var" ifadelerinde bulundu.