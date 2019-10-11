Terörist ortaklığı YPG-DEAŞ yine el ele

Münübe Yılmaz

Terör örgütü YPG/PKK, dostu DEAŞ’la Türkiye’ye karşı ortaklık yapıyor. Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmasından saatler öncesinde seferberlik ilanı yapıp gençleri ve eli silah tutan tüm kadınları zorla askere alan terör örgütü, ayrıca elindeki DEAŞ militanlarını da cepheye sürmek için anlaşmaya zorladı.

Cezaevlerinde tutulan DEAŞ militanlarını Afrin’de olduğu gibi yine Kamışlı ve Rakka’daki hapishanelerden çıkaran YPG, Türkiye’ye karşı savaşma şartıyla onları serbest bıraktı.

DEAŞ militanlarını araçlarla ön cepheye gönderen terör örgütü bunun yanı sıra yine yüzlerce azılı teröristi de cezaevlerinden salıp, eylem ve saldırı düzenleme talimatı verdi.

Kendilerine işgali altındaki bölgelerde rahatça dolaşma izni veren YPG, Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok yerine göndereceği militanlardan eylem yapmasını istedi. Örgüt böylece “Türkiye’nin operasyonuyla DEAŞ yeniden canlı ve büyüdü” kara propagandasını yapıp dünyada kendisine destek arayacak.

Afrin’de kaçmışlardı

Afrin’de de DEAŞ’lıları Türkiye ile savaşmaları şartıyla cezaevlerinden çıkaran örgüt, onları zorla silah altına aldığı gençlerle birlikte en ön cepheye sürüp ölmelerini seyretmişti. Örgüt, Mehmetçik Afrin merkeze doğru ilerleyince de cephanelikleri bile bırakıp kaçmıştı.

Hristiyanlara saldırdılar

Türkiye’ye karşı militanlarını sivil kıyafetler giydirerek halkını arasına yerleştiren terör örgütünün operasyonun ilk anından itibaren kendilerinden olmayan Hristiyan ve Yezidi halka saldırı düzenlediği de ortaya çıktı. Özellikle Hristiyanlara yönelik saldırıları Avrupa’nın desteğini almak için kullanan terör örgütünün kirli planını ise olaya şahitlik eden bölge halkı yalanladı. Türkiye’nin sivillere zarar vermediğini aksine kendilerini koruma gayreti içinde olduğunu belirten Hristiyan siviller, örgütten kurtulmak için dua ediyor.