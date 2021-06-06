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Dünya Terörist İsrail'in katliamı belgelendi! Yüzlercesi imha edildi
Dünya

Terörist İsrail'in katliamı belgelendi! Yüzlercesi imha edildi

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye attığı patlamamış 1200 füze, tank ve top mermisi bulundu. Mühimmatların tümü etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 07:37:00 -
Terörist İsrail'in katliamı belgelendi! Yüzlercesi imha edildi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında attığı, patlamamış yaklaşık 1200 füze, tank ve top mermisinin imha edildiği belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Patlayıcı Mühendisliği görevlisi Muhammed Mikdad, AA muhabirine konuya dair açıklamalarda bulundu.

İlgili birime bağlı ekiplerin, İsrail bombardımanında farklı bölgelere düşen kalıntıları imha etmeyi sürdürdüğünü belirten Mikdad, şu ana kadar 1200 füze, tank ve top mermisinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Mikdad, İsrail tarafından atılan bombaların zamanında patlamış olması halinde düştüğü bölgelerde katliama neden olabileceğini dile getirdi.

Sınırlı imkanlara rağmen çalıştıklarını kaydeden Mikdad, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere uluslararası kuruluşlara, ekiplerin sahadaki çalışmalarını izleme ve onlara gerekli ekipmanı sağlamaları konusunda çağrıda bulundu.

Son olarak Mikdad, patlayıcı tehdidinin muhtemel olduğu yerlerde bomba imha uzmanlarının kullandığı koruyucu ekipmanların İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne girişinin engellendiğini vurgulayarak, bu durumun da işlerini hayli zorlaştırdığını kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

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Yorumlar

Yilmaz

Belgelendide ne oldu ,İsrail yine aynı İsrail ,Bu kadar müslüman bir araya gelemiyorsa hepsi suspus olmuşsa yazıklar olsun
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