Terörist İsrail polisinden bir alçaklık daha! Bisikletine taktı diye...
İşgalci terörist İsrail polisi, Filistin'in başkenti Kudüs'te bisikletine Filistin bayrağı takarak gezen bir çocuğu yaraladı.
Filistin'in başkenti Kudüs'te bir çocuk, bisikletine Filistin bayrağı astığı için işgalci terörist İsrail polisleri tarafından takip edildi.
Kovalamaca sırasında terörist İsrail polisleri, araçlarıyla çarptıkları bisikletli Filistinli çocuğun düşmesine sebep oldu.
Olayda yaralanan 15 yaşındaki çocuk, terörist İsrail polisleri tarafından gözaltına alınmak istendi.
Kısa süre gözaltında tutulan Filistinli çocuk, daha sonra tedavi için hastaneye götürüldü.
1967'den beri Filistin'in başkenti Kudüs'te işgalci olarak bulunan terörist İsrail güçleri, Filistin kimliğine ve Filistin devletine ait hiç bir unsurun Kudüs'te varlığına müsaade etmiyor.
Filistin bayrağı taşıyan kişiler gözaltına alınıyor.