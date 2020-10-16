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Gündem Teröre tepki eylemine HDP engel olmaya kalktı
Gündem

Teröre tepki eylemine HDP engel olmaya kalktı

Yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Şırnak'ta terör sevici HDP'nin il binası önünde basın açıklaması yapmak istemesi HDP'li milletvekilleri tarafından engellendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 01:35:00 -
Teröre tepki eylemine HDP engel olmaya kalktı

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto gerçekleştirdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepki gösterdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK" "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şırnaklı kadınların bu haftaki eylemi de yine HDP'liler tarafından engellenmek istenildi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, aralarında HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir ve Hüseyin Kaçmaz’ın olduğu grubun engeliyle karşılaştı. Parti binasındaki ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak yapılan engellemeye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

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