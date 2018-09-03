Terörden arındırılan Bestler Dereler, tatilcilerin favori mekanı haline geldi

Yıllarca terör örgütünün barındığı, sık sık şiddetli çatışmaların yaşandığı Bestler Dereler Bölgesi'nde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından vatandaşlar uzun zamandır gidemedikleri yaylalara çıkmaya, buralardan geçen derelerde yüzmeye, balık tutmaya ve doğa yürüyüşleri yapmaya başladı. Dağlarla çevrili manzarasıyla son zamanlarda ilgi çeken Hezil Çayı'na giden vatandaşlar, piknik yapıyor, suda yüzüyor, kumda güneşleniyor ve doğa yürüyüşü yapıyor. Bestler Dereler bölgesi, huzurun gelmesi ile vatandaşların akınına uğradı. Geniş kumsallara sahip Hezil Çayı, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte serinlemek isteyen vatandaşların merkezi haline geldi.

Hezil Çayı'nda piknik yapmaya gelen vatandaşlardan İdris Mir, huzur içerisinde ve güvenle stres attıklarını belirterek, "Burası ne Antalya ne de Alanya. Burası Şırnak Şenoba Bestler Dereler bölgesi. Gördüğünüz gibi Şırnak halkı buraya akın akın geliyor. Gerçekten huzur gelmiş bölgemize. Herkes mutlu bir şekilde hafta sonları buralara geliyor. Herkesi bu doğa harikası yerleri görmeye davet ediyoruz. Çok güzel bölgemiz, coğrafyamız var" dedi.

Arkadaşları ile Hezil Çayı'na stres atmaya gelen Rahmet Yürük ise, "Piknik amacıyla arkadaşlarla bugün buraya geldik. Serin güzel bir yer. Yüzdük eğlendik. Burası herkesin huzur içerinde piknik yapmaya gelebileceği bir yer" diye konuştu.

STRES ATIYORLAR

Geçmişte yaşanan olaylardan dolayı Bestler Dereler bölgesine gelemediklerini belirten Cafer Balık da, "Olaylardan dolayı daha önce buralara gelemiyorduk. Bugün Hezil Çayı'nda arkadaşlarla bir piknik yaptık. Çok eğlendik. Bol bol yüzdük, doğa yürüyüşü yaptık. Yüzlerce kişi buraya pikniğe geliyor. Huzurlu bir ortamda piknik yapıyorlar. Hafta sonu stres atarak işlerinin başına dönecekler" dedi.

Abdulsettar Uslu ise, ailesiyle birlikte Hezil Çayı'nda piknik yapmaya geldiğini ifade ederek,, "Burayı görmek, bu doğayı yaşamak, memleketin bu güzel havasını teneffüs etmek muhteşem bir şey. Şırnak'tan ailem ile birlikte geldim. Mersin ve Antalya'nın bazı semtleri ile bazı sahil kesiminden daha fazla yoğunluk var burada. Böyle bir suyun, alanın çevremizde olması nimet" dedi.