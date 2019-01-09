Terör propagandası yapan öğretmen yakalandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir öğretmen, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.09 Ocak 2019 Çarşamba 18:45
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir öğretmen, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
İlçedeki Fevzi Paşa Geçici Eğitim Merkezi'nde görevli M.M'nin, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı yönünde ihbarda bulunuldu.
Bilgisayarına el konuldu
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.M'nin bilgisayarına da el konuldu.
Jandarmadaki işlemleri süren M.M. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da soruşturma başlatıldı.
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