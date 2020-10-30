  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engeli devam edecek
Aktüel

Terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engeli devam edecek

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, BTK'nin itirazı üzerine, aralarında terör örgütü PKK ile bağlantılı olanların da bulunduğu 117 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engelinin devamına karar verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:29:06 -
Terör örgütüyle bağlantılı internet sitelerine erişim engeli devam edecek

ANKARA (AA) - Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) itirazı üzerine, aralarında terör örgütü PKK ile bağlantılı olanların da bulunduğu 117 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engelinin devamını kararlaştırdı.

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin "sendika.org" adlı site için bireysel başvuruda verdiği ihlal kararının ardından yeniden yaptığı yargılamada 118 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişim engelini kaldırmış, karara BTK tarafından itiraz edilmişti.

Kurumun itirazında "hakimin Anayasa Mahkemesi kararına konu edilmeyen adresler yönünden yeniden değerlendirme yapmasının mümkün olmadığı" belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Zira söz konusu karara konu internet adreslerinin her biri birbirinden farklı nitelikte içerikler barındırabilmektedir. Anayasa Mahkemesi başvurusuna konu internet adresi bir haber sitesi olarak nitelendirilip ifade ve basın özgürlüğü kapsamında incelenirken doğrudan terör örgütünün sözcülüğünü ve propagandasını yapan, hakimliğin itiraza konu kararının gerekçesinde yer aldığı hali ile 'sayfaların genel özelliğinin terör örgütünün şiddet eylemlerini öven, destekleyen ve haklılaştıran açıklamaların paylaşıldığı' şeklinde tanımlanan internet sitelerinin aynı kategoride değerlendirilmesi ve Anayasa Mahkemesi kararından faydalandırılmaları gerektiği yönündeki görüş ve değerlendirmenin usul ve yasaya aykırı olduğu aşikardır."

Edinilen bilgiye göre, itirazı değerlendiren Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı verdiği "sendika.org" dışındaki sitelerle sosyal medya hesaplarına erişim engelinin devamına hükmetti.

Erişim engelinin devamına karar verilen internet siteleri arasında "www.pkkonline.com", "www.pkkonline.net", "www.pkkonline.wordpress.com" gibi terör örgütüne ait siteler ve sosyal medya hesapları bulunuyor.

- Erişim engeli süreci

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 2015'te aralarında "sendika.org"un da bulunduğu 118 internet sitesi ve sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi kararı Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliğince onaylanmıştı. Erişim engellerine yönelik itirazlar da Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince reddedilmişti.

Mahkemelerin bu kararlarının ardından "sendika.org" için Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmuştu. Yüksek Mahkeme, 11 Mart'ta basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetmiş, "sendika.org" adlı site için 6 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi
Siyaset

Flaş iddia! Erdoğan'dan Putin'e Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmenin içeriğ..
Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi! 'Atı alan...'
Gündem

Selçuk Bayraktar yeni müjdeyi verdi! 'Atı alan...'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEI tarafından geliştirile..
Fransız takımı Lille tribüne dev bir itiraf pankartı astı: Biz köpekleriz
Spor

Fransız takımı Lille tribüne dev bir itiraf pankartı astı: Biz köpekleriz

Fransız ekibi Lille İskoç ekibi Celtic ile oynadığı maçta tribünlerde adeta itiraf niteliğinde olan "biz köpekleriz" şeklinde pankart açtı...
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay