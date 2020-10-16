Terör örgütüne giden yol HDP’den geçiyor

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma dosyasında yer alan sanıklar için hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 3 bin 253 sayfalık iddianamede, örgütün eylemleri hakkında bilgiler yer aldı. Örgütün kentteki yapılanmalarının ayrıntılı anlatıldığı ve ele geçirilen delillere yer verilen iddianamede, terör örgütünün HDP'yi kamuflaj olarak kullanmasına yönelik etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadelere de yer verildi. "HDP'nin terör örgütüne katılımdaki rolü" başlığı altında çok sayıda tanığın terör örgütüne HDP binalarındaki kişiler aracılığıyla katıldığını anlattıkları ifadelerin bulunduğu iddianamede, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan teröristin Gaziantep'e gelerek gençlik meclisini oluşturduğu ayrıntılı anlatıldı.



DGH’ye eleman devşiriyorlar



İddianamede, "HDP Gençlik Meclisinin kuruluş nedeni legal görünümlü faaliyetler üzerinden örgütlenmenin sağlanması, HDP Gençlik Meclisi içerisine giren gençlerin burada verilecek eğitimler ve yürütülecek faaliyetler sonrası DGH içerisine aktarımı planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.



İddianamede ifadelerine yer verilen tanık R.T, 2018 yılında Sırrı Süreyya Önder'in Mersin'de düzenlediği bir toplantıya katıldığını, toplantıda yanına gelen HDP gençlik kollarından bir kişinin davetiyle buraya gidip gelmeye başladığını anlattı. Zaman ilerledikçe yaptıklarının terör örgütüne yönelik eylemler olduğunu anladığını itiraf eden R.T, şunları kaydetti: "Ben HDP Gençlik Meclisi içerisine siyasi bir parti gençliği olduğunu zannettiğim için girdim. Ancak zaman ilerledikçe bu yapının siyasi bir partinin gençlik yapılanması değil de örgüt tarafından kurdurulan yani örgütün gençlik yapılanması DGH üyelerini gizlemek, faaliyetlerini parti çalışması adı altında rahat yapmaları için kurulan bir yapı olduğunu anladım."



Örgüte eleman kazandırmada HDP'nin rolünü anlatan gizli tanık "A25Z42" şu bilgileri paylaştı: "Örgüte elman temininde öncelikle arkadaş ortamlarını kullanılmaktadır. Öncelikle şahıslar parti çalışması altında partiye çekilir, örgüte ılımlı olan şahıslar seçilir ve ayrı olarak örgüt ile ilgili eğitimlere alınırlar. Bu toplantılar 'yurtsever' olarak nitelendirilen aileler, gençlik meclisi içerisinde faaliyet gösteren şahısların evlerinde ve genellikle de HDP binasında yapılmaktadır. Gençlik meclislerinin kuruluş amacı öncelikle DGH içerisine eleman temini daha sonrada örgütün silahlı kanadı eleman temin etmektedir. Yaşanan bu süreçlerden sonra DGH yapılanmasında bulunan kişi PKK terör örgütü üyesi olduğunu bilir ve örgütten gelen talimatları yerine getirir. Daha basit ifade ile söylersem sokaktan her geçen bu yapılanmaya katılamaz."