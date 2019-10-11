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Terör örgütüne Barış Pınarı darbesi! Elebaşı kayıplara karıştı

TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'ndaki emin adımları, daha operasyonun 3'üncü gününde PYD elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in kaçmasına neden oldu. Şahin'in Irak'a gittiği iddia edildi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:23
Terör örgütüne Barış Pınarı darbesi! Elebaşı kayıplara karıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun başlattığı Barış Pınarı Harekatı, terör örgütü PYD’de deprem etkisi yaptı. Örgütün elebaşlarından Şahin Cilo kod adlı Ferhat Abdi Şahin, sınırı geçerek Irak’ın Süleymaniye şehrine kaçtı.

Yeni Şafak, örgüt liderinin 9 Ekim günü saat 16.00’da başlayan kara ve hava bombardımanı esnasında Kamışlı’da bulunduğu ve kısa bir süre sonra Haseke - El Hol bölgesine geçtiği bilgisini paylaştı.

Cilo El Hol bölgesinde örgütün Kandil ekibi ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi. ABD’li asker ve sivil temsilcilerin ‘General Mazlum’ sıfatı ile 3 yıldır muhatap aldığı Şahin Cilo, aynı gece PKK’nın Suriye siyasi yapılanması Tev-Dem Başkanı Elder Halil ile birlikte önce Irak’ın Sincar bölgesine oradan da Selahaddin şehrine geçti.

Yerine görevlendirilen isim

Yeni Şafak’a bilgi veren kaynaklar; Şahin Cilo’nun Irak’a gitme talimatının Kandil’den verildiğini ve yerine Nureddin Sofi’nin getirildiğini söyledi. Terör örgütü üst yönetimi, Suriye’de asayiş birimi Kahraman kod adlı terörist tarafından yönetilsin, asayiş ve askeri eğitim sorumluluğu görevi ise ‘İsmail Derik tarafından sürdürülecek’ talimatını verdi.

Kaçarken sürekli araç değiştirdi

Kamışlı’dan sivil bir araçla çıkarılan Şahin Cilo, Irak sınırına dek birkaç araç değiştirdi. Cilo ve beraberindeki teröristlere “Yanınıza telsiz, telefon, fotoğraf makinesi, laptop gibi hiçbir elektronik eşya almayın” talimatı verildi.

Teröristbaşı Öcalan'ın "manevi oğlu"

Yeni Şafak’ın konuştuğu kaynaklar; PKK yönetiminin Cilo konusunda öldürülmesinden daha çok sağ yakalanma korkusu taşıdığını belirtti. Şahin Cilo 1980’lerin başında katıldığı PKK terör örgütünün kara kutusu olarak biliniyor. Örgütün kurucu elebaşısı Abdullah Öcalan’ın ‘manevi evladım’ dediği Şahin Cilo, 2016 yılında Kandil tarafından PKK Suriye yapılanmasının bir numaralı ismi olarak atandı.

Toplantı bahanesiyle tüydü

PKK Suriye yapılanmasının bir numaralı ismi Şahin Cilo’nun kaçışı örgüt içerisinde gizli bir görüşme için Irak’a gitti olarak duyuruldu. Örgüt üyelerine PKK Suriye sorumlusunun Irak’a Talabani ve Barzani ile çok özel toplantılar yapacağı ve yeniden Suriye’ye döneceği söylendi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:23
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Suriye Milli Ordusu
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. PYD
  5. Şahin Cilo
  6. Ferhat Abdi Şahin
  7. Süleymaniye
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  9. Abdullah Öcalan

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