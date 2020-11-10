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Aktüel Terör örgütü YPG/PKK, zorla silahaltına almak için çocukları kaçırmaya devam ediyor
Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK, zorla silahaltına almak için çocukları kaçırmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:26:23 -
Terör örgütü YPG/PKK, zorla silahaltına almak için çocukları kaçırmaya devam ediyor

KAMIŞLI (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Kamışlı ilçesinde bir çocuğu daha kaçırarak zorla silahaltına aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK, saflarında savaştırmak için Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki çocukları ailelerinden koparmaya devam ediyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan terör örgütü, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesine bağlı Siha köyünden 14 yaşındaki Salar el-Halife adlı bir çocuğu kaçırdı.

Teröristler, daha sonra Halife'yi zorla saflarına katıp savaştırmak için Kamışlı'nın Kahtaniyye beldesine götürdü.

YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde son zamanlarda çok sayıda çocuğu alıkoyarak zorla silahaltına alıyor.

- YPG/PKK'nın çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansıdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırması, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silahaltına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda da YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisi'nde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "Bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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