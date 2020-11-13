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Aktüel Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor
Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:42:47 -
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor

ANKARA (AA) - Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası, terör örgütü YPG/PKK'nın, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşlarından birini salıverdiğini açıkladı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, alıkoyduğu DEAŞ mensubu teröristleri serbest bırakmayı sürdürüyor.

Suriyeli muhalif Kürt oluşumlardan Suriye Bağımsız Kürt Rabıtasının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2 yıl önce YPG/PKK tarafından alıkonulan DEAŞ elebaşlarından ve sözde "halkla ilişkiler bürosu emiri" Eid Abdülhamid el-Deyri serbest bırakıldı.

Söz konusu DEAŞ mensubu teröristin çok sayıda savaş suçuna karıştığı ifade edildi.

Terör örgütü YPG/PKK, geçen ay, terör örgütü DEAŞ işbirlikçisi olduğu tespit edilen 631 kişiyi serbest bırakmıştı.


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