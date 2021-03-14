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Aktüel Terör örgütü PKK/YPG'den alçak saldırı
Aktüel

Terör örgütü PKK/YPG'den alçak saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından düzenlenen hava saldırısında 2 masum sivil şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 18:57:00 -
Terör örgütü PKK/YPG'den alçak saldırı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 masum sivil şehit oldu.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cerablus'un El Humran Köyü'ne bugün, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca, Münbiç sınır hattı bölgesinden atılan 3 havan mermisi isabet etmesi sonucu, E.E. isimli bir çocuk ve A.A.M. isimli bir kadın olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, A.A.S. isimli bir sivil kadın hafif yaralanmıştır. Yaralanan şahıs Cerablus Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

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