  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karaismailoğlu: ASELSAN sistemi kurdu, dünyaya satacağız! Milli Elektrikli Tren'le yolcu taşımaya başlayacağız

"Sözde çevrecileri Almanlar fonluyor"

25 Eylül 1960: Yassıada’da Tutuklu Bulunan Eski Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın İntihar Girişiminde Bulunması

Ve ilk kar düştü

25.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Meral Akşener'in korumaları dert yanan vatandaşı tartakladı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Avrupa'ya sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım: Son Haçlı Seferi 15 Temmuz'da yapıldı

Uğur Dündar hortumcudan aldığı parayı gizledi! İade ettiğini açıklıyorsun da bir de aldığını söylesene! 10 milyon dolar mı, 20 milyon dolar mı aldın?

Cumartesi Anneleri'ni anladık da Diyarbakır Anneleri'nden niye bahsetmiyorsun Amor?
Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 13:54:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23