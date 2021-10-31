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Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 18:26:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan bölgelerinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

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