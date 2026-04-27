  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Her şeyi bilen yapay zeka bunu da tahmin etti: İşte 81 ilimizin 50 sene sonraki şaşırtan nüfusları RAMS Park’ta derbi değil, şov vardı! 2 Brezilyalı Fenerbahçe’yi yaktı Yunanistan-Fransa anlaşmasını böyle gördü: 'Fazla abartmamak lazım!' Yapay zeka değil gerçek! Küçükçekmece Gölü'nden korkutan görüntü Fenerbahçe’den derbi sonrası flaş karar! Bugün saat 14.00’te toplanıp açıklayacaklar Yapay zeka il il çizim yaptı: İşte Türkiye’nin 100 yıl sonraki bilim kurgu filmi gibi hali Prof. Dr. Hasan Köni'den olay çıkış: Türkiye'ye bunu da dayatırlarsa dünyanın en çekindiği bombayı üretecek Taş taş örerek dağı tarlaya çevirdi İstanbul'un çilesi bitmiyor: Her sabah aynı kabus!
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Merak ederek başladığı işin ustası oldu
IHA Giriş Tarihi:

Merak ederek başladığı işin ustası oldu

Gaziantep'te çocukluk yaşlarında başlayan tespih merakını oluşturduğu atölyede ustalığa dönüştüren Fevzi Gövgöz, her kesime hitap eden ürünleri tutkunlarıyla bir araya getiriyor.

#1
Foto - Merak ederek başladığı işin ustası oldu

Gaziantep'te yaşayan 26 yaşındaki Fevzi Gövgöz, lise öğrencisiyken tespihlere ilgi duymaya başladı. Küçük yaştan itibaren tespihlere merak salan ve üniversite öğrencisiyken de harçlığını çıkarmak için bir tespih ustasının yanında çalışarak kendini geliştiren Gövgöz, mezun olduktan sonra kendi iş yerini açmaya karar verdi.

#2
Foto - Merak ederek başladığı işin ustası oldu

Siparişe göre el emeği ürünler yapıyor Gerekli aletler ile torna makinesini temin ederek kendi tespihlerini üretmeye başlayan Fevzi Gövgöz, tarihi Yeni Han'daki atölyesinde sipariş üzerine tespih yapıyor. Müşterilerinin siparişlerini ilk önce bilgisayar üzerinde çizimini yapan ve daha sonra ise kehribar, fildişi, oltu, narçıl ve kuka gibi malzemelere şekil vererek tespih yapan Gövgöz, atölyesinde siparişe göre el emeği ürünler yapıyor. Gövgöz, müşterilerinin istediği renk, boyut ve işlenmiş imameyle tespih üretiyor. Atölyesinde ürettiği birbirinden değerli tespihleri Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Dubai, Mısır ve Irak gibi Arap ülkelerindeki tespih meraklılarına da gönderen Gövgöz, kendisi gibi tespih meraklılarının hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

#3
Foto - Merak ederek başladığı işin ustası oldu

"Tespih merakım lise yıllarında başladı" Çocukluğundan beri tespihlere ilgi duymaya başladığını belirten Gövgöz, "Tespih merakım lise yıllarında başladı. Önce tek bir koleksiyonu yapıyordum. Daha sonra tespihlere olan ilgim artınca ve sevdiğim bir hobi alanı olunca tespih yapımına merak saldım. Daha sonra tespih yapımını öğrendim. Zamanla ustalığa dönüştü. Tabi koleksiyon oluşturduğum dönemde bir tespih ustasının yanında tespih yapımını da öğrendim. Üniversite okurken aynı zamanda tespih üretimi ile uğraşıyordum" dedi.

#4
Foto - Merak ederek başladığı işin ustası oldu

"Tespihlerin tasarımını dijital ortamda yapıyorum" Tespihlerine ilginin artmasıyla makine sayısını artırdığını ve profesyonel bir şekilde tespih yapımına başladığını belirten Gövgöz, "Atölyeyi ilk kurduğumda ilk önce amatör versiyonlu bir makine aldım. Daha sonra profesyonelleşmeye başlayınca ekipmanlarımı da profesyonelleştirdim. Her şey birden bire olmuyor. Öğrenci olduğum dönemde tespih üzerinden kazandığım paralarla ekipmanlar almaya başladım ve atölye açtım. Bizde genelde hazır tespihi bulunmuyor. Çünkü biz daha çok sipariş üzerine çalışıyoruz. Koleksiyoncularımız istedikleri boyutu, malzemeyi, model ve desenini belirtiyorlar, biz de ona göre tespih yapıyoruz. Onun için genelde sipariş üzerine çalışıyoruz. Koleksiyoncunun özel isteği üzerine tespih yapıyorum. Müşterinin isteğine göre önce dijital ortamda tespihi tasarlıyorum, modelini belirliyorum ve koleksiyoncunun istediği şekillerde tespih üretimini yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti
Dünya

Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti

Mali Geçiş Hükümeti, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ülkede iki gü..
AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

AFAD duyurdu! 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'yi sarsan saldırı
Dünya

ABD'yi sarsan saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'ni sarsan saldırı Illinois eyaletinin Chicago kentinde meydana geldi.
Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı
Gündem

Bakan Memişoğlu yeni şehirleri açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yeni şehir hastanelerinin adresini açıkladı.
ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...
Gündem

ABD Başkanı Trump’a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleriyle birlikte katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulma..
Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü
Gündem

Çorlu’da Kız çocuğuna okulda tören zulmü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda tören krizi yaşandı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23