Terör örgütü PKK'dan temizlenmişti! Bölgede binlerce hayvan aşılandı

Tel Abyad ve Rasulayn, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmişti. Bu ilçelerde yüz binlerce hayvanın aşılandığı bildirildi.

Türkiye'nin desteği devam ediyor

Şanlıurfa Valiliğinden konu ile ilgili yazılı açıklama geldi. Valiliğin açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılarak hayatın normale dönmeye başladığı Tel Abyad ve Rasulayn'da, Türkiye'nin hayvancılığın devam ettirilmesine yönelik desteğinin devam ettiği bildirildi.

Hayvancılık sektörünün zarar görmemesi için aşı çalışmaları

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi'nin (SUDKOM) koordinesinde, hummalı bir aşı çalışmasının yürütüldüğü bildirildi.

Aşı çalışmalarının iki ilçe kırsalında halkın temel geçim kaynağı olan hayvancılık sektörünün hastalıklar sebebi ile sıkıntı yaşamaması için yapıldığı kaydedildi.

İki tur aşılama programı uygulandı

SUDKOM bünyesinde bölgede hazirandan bu yana harekete geçen Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesindeki Hayvan Sağlığı ekipleri, iki tur aşılama programı uyguladı.

Ekipler, bu kapsamda 149 bin 883 küçükbaş hayvana veba, 1626 sığır ve 17 bin 86 küçükbaşa şap, 123 köpeğe de kuduz aşısı yaptı.

Ekipler, tamamlanan aşılama programı çerçevesinde Rasulayn ilçe merkezi, bağlı beldeler ve köyleri olmak üzere 172 yerleşim biriminde çalışmalarını devam ettiriyor.

Ceylanpınar Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli de çalışmalara destek veriyor.

Tel Abyad'da da süren aşılama çalışmalarında şu ana kadar 220 bin 393 küçükbaş, 1247 büyükbaş ve 215 sokak köpeğine aşı yapıldı.