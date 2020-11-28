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Aktüel Terör örgütü PKK'dan çarpıcı Ermenistan itirafı
Aktüel

Terör örgütü PKK'dan çarpıcı Ermenistan itirafı

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileri, teröristlerin Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:20:00 - 2020-11-28 17:14:08
Terör örgütü PKK'dan çarpıcı Ermenistan itirafı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK’nın kadın yapılanmasının elebaşılarından Layika Gültekin, örgütün yayın organında itiraf gibi söylemlerde bulundu.

"Her zaman yanınızda oluruz"

"Karabağ’a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz.” diyen Gültekin, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti.

Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti.

Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, terör örgütü PKK/KCK'nın Karabağ’da Ermenistan’ın yanında yer alarak Ermenistan’ın Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi kirli bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.

 

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