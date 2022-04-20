Terör örgütü PKK yine gizledi

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Terör örgütü PKK’ya karşı son yılların en kapsamlı harekatını düzenleyen Mehmetçik, kararlılık ve başarılı bir şekilde gerçekleştirilen operasyonların meyvelerini almaya başladı.

Her operasyon ve harekat sonrasında inkarcılıkla verdiği ağır kayıpları örtbas etmeye çalışan terör örgütü PKK şimdi de aynı taktiği uygulamaya çalışıyor. Bir taraftan Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetlerinin bulunduğu bölgelere korkudan gidemezken, diğer taraftan da sanki az zayiat vermiş gibi göstermek için gerçek rakamları açıklamak yerine 3-5 teröristin kimliklerini açıklamakla yetinmeye çalışıyor.

Örgütün çöküş döneminin en etkin olduğu bir dönemden geçtiğini göz önünde tutulursa sözde örgüt yöneticileri kırsaldaki teröristlerin bu durumdan etkilenmemesi için kayıpları gizlemeye devam ediyorlar. Pençe – Kilit harekatının başladığı ilk günden bu yana 10’larca terörist etkisiz hale getirilirken PKK sadece bunlardan 3’ünün kimliğini açıklayabildi.

Örgütün medya organlarından yapılan açıklamada, sadece Zap bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden Şaristan Farqîn kod adlı Semra Tekin, Diyarbakır doğumlu Navdar Mazî Kod adlı Burhan Demir ve Rêdûr Kobanê kod adlı Ferhat Ahmet’in Mehmetçiğin kararlı ve başarılı operasyonlarında etkisiz hale getirildiğini duyurabildi.