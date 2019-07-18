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Terör örgütü PKK saldırıyor müttefiklerinden ses çıkmıyor

Terör örgütü PKK’nın insanlık dışı saldırıları karşısında üç maymunu oynayan azgın azınlık, bir kez daha ‘terör sevici’ yüzünü gösterdi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
Terör örgütü PKK saldırıyor müttefiklerinden ses çıkmıyor

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Doğu ve Güneydoğu’daki iş alanlarını bombalayan, ormanları ateşe veren, çocukları öldüren terör örgütü PKK’nın insanlık dışı saldırıları karşısında üç maymunu oynayan azgın azınlık, bir kez daha ‘terör sevici’ yüzünü gösterdi. Güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu bitme noktasına gelen PKK’lı teröristler, kaçtıkları bölgelerdeki ormanları ateşe verdi. Terör örgütü tarafından çıkarılan orman yangınlarının en yoğun olduğu bölge ise Güneydoğu Anadolu. Türk ordusu karşısında ağır darbe alan PKK’lılar, Amanos Dağlarındaki ormanlık alanları acımadan yaktı. 15 gün içinde üç kez yakılan Amanos Dağlarında yüzlerce hektarlık alan kül oldu. PKK’lı teröristler, Hatay’ın Dörtyol, Balıkesir’in Havran ve İzmir’in Foça ilçesinde de ormanları ateşe verdi. 3-5 ağacın başka bir noktaya taşınmasına dahi tahammül etmeyenler, PKK’nın ateşe verdiği binlerce dönümlük ormanları görmezden geldi.

Nohutçu başkan PKK’ya sahip çıktı

HDP’nin son zamanlardaki en büyük destekçisi olan CHP de PKK’nın alçak saldırıları karşısında suskun kalmayı tercih etti. HDP ve CHP’nin yanısıra Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise eli kanlı teröristlerin vahşetleri ile ilgili PKK demeye dili varmadı. Tunceli’de tatlı su devrimcilerine nohut yolduran Maçoğlu, 8 ve 4 yaşlarındaki 2 kardeşi katleden PKK’nın adını anmadan yayımladığı açıklaması ile büyük tepki çekti. HDP’li Filiz Kerestecioğlu ise ODTÜ’de ağaçlara sarılan ve kesilmemesi için protesto düzenleyen öğrencilere destek vermeyi sürdürürken, PKK’nın vahşetiyle ilgili tek bir kelime etmedi.

Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia eden HDP, PKK’nın önceki gün gerçekleştirdiği çocuk katliamında sessizliğe büründü. Terörist cenazelerini kaçırmayan HDP’li vekiller, terör örgütü tarafından katledilen çocukların cenazelerinde yoktu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Hatay
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  10. Güneydoğu Anadolu
  11. Türk ordusu
  12. PKK
  13. Amanos Dağları
  14. HDP
  15. CHP
  16. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu
  17. HDP’li Filiz Kerestecioğlu
  18. ODTÜ
  19. Terörist cenazeleri

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