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Aktüel Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde 1 Peşmergeyi öldürdü
Aktüel

Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde 1 Peşmergeyi öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:22:21 -
Terör örgütü PKK, Irak'ın Duhok kentinde 1 Peşmergeyi öldürdü

ERBİL (AA) - Irak'ın Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının 1 Peşmergeyi öldürdüğü bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, PKK ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı (IKBY) Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 Peşmerge öldürüldü, 3 Peşmerge ise yaralandı.

Çatışmanın Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde yaşandığı kaydedildi.

- PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

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