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Aktüel Terör örgütü MLKP üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Terör örgütü MLKP üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 12:16:22 -
Terör örgütü MLKP üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Başkentte terör örgütü MLKP'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü MLKP'nin "açık alan yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 üyesi hakkında gözaltı kararı verdi.

Aralarında "sorumlu seviyede" örgüt mensuplarının da bulunduğu öğrenilen şüphelileri yakalamak için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ankara genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dergi ve dijital materyal ele geçirildi.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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