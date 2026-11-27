Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen sanığa hapis cezası
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Adana'da eli kanlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis verildi.
Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık B.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da örgütsel toplantılara katıldığını ve sosyal medya hesabından örgütü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığını belirtti.
B.K'nin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını, dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini anlatan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, "Örgütle bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.
Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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