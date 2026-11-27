1. sıraya yerleşti bile: Olaitan bir şeyler deniyor: Avrupa'da zirvede!
Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde skor katkısı bakımından 1. sırada... Zirveyi Kristoffer Zachariassen'le paylaşıyorlar.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde skor katkısı bakımından 1. sırada... Zirveyi Kristoffer Zachariassen'le paylaşıyorlar.
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün itibarıyla en fazla skor katkısı veren oyuncular şöyle sıralanıyor: Junior Olaitan (Beşiktaş): 3 gol, 3 asist (6) Kristoffer Zachariassen (Ferençvaroş): 3 gol, 3 asist (6) Bryan Linssen (NEC Nijmegen): 5 gol Nick Woltemade (Juventus): 3 gol, 2 asist (5) Kolo Muani (Juventus): 3 gol, 2 asist (5) Clement Bischoff (NEC Nijmegen): 3 gol, 2 asist (5)
Junior Olaitan son olarak 2-1 kazanılan Hapoel Beer Sheva maçında rakip ağları havalandırmıştı. Beşiktaş, 24 yaşındaki merkez orta sahayı 2026'nın şubat ayında Göztepe'den almıştı. Oyuncuyla 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele yapıldı. Kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor (çift taraflı).
Beninli futbolcu, Göztepe'den İstanbul'a geldiğinde onu hiçbir taraftar havalimanında karşılamamıştı. Fakat özellikle bu sezon gösterdiği performansın ardından tribünlerin sevgilisi haline geldi. Şu anda birçok İngiliz ekibi onu takip ediyor. Beşiktaş Yönetimi ise kış dönemindeki olası satışa kesinlikle sıcak bakmıyor.
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