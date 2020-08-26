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Aktüel Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında çatışma
Aktüel

Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında çatışma

Yeniakit Publisher
2020-08-26 14:53:19 -
Terör örgütü DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında çatışma

İDLİB (AA) - Terör örgütü DEAŞ ile Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçileri arasında Suriye'nin Humus ilinin çöl bölgesinde çatışmalar yaşanıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda Esed rejiminin kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, Humus ili sınırları içindeki Badiya'da rejim güçleri, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rus özel kuvvetleriyle çatıştı.

Örgüt unsurlarının, rejim mevzilerine sızmasıyla çıkan çatışmada çok sayıda rejim askerinin öldüğü öğrenildi.

Bunun üzerine muhalif kaynaklarca Rusya'ya ait olduğu belirtilen savaş uçakları, DEAŞ'lı teröristlere saldırı düzenledi.

Bölgede çatışmalar sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ, Deyrizor ve Humus illerinde sık sık Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupları hedef alıyor.

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda Suriye'de sadece Humus’un doğusu ve Deyrizor’un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

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