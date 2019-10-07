Terör örgütü açıkladı: ABD, 'sizi korumayacağız' deyip gözlem noktalarını boşalttı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik operasyonu öncesi, ABD'li askerler bölgeden çekilmeye başladı. Korkunun hakim olduğu YPG/PKK'dan ''ABD teahhütlerini yerine getirmedi'' açıklaması geldi.

Reuters'ın bu sabah geçtiği haberde, ABD'nin SDG'ye 'Sizi savunmayacağız' diyerek Tel Abyad ve Resulayn'daki iki gözlem noktasını boşalttığı bildirildi.



ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde, Türkiye sınırındaki Telabyad ve Resulayn'da ABD'ye ait iki gözlem noktasının da boşaltıldığı belirtildi.



Sırbistan'a ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Trump'ın ifade ettiği gibi çekilme olayı başlamış vaziyette.'' dedi.

SDG: ABD çekiliyor

Öte yandan YPG/PKK'lı teröristlerin paravan olarak kullandığı SDG, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekildiğini açıkladı.

ABD'nin taahhütlerini yerine getirmediğini, sözlerini tutmadığını açıklayan SDG, yine DEAŞ bahanesini öne sürdü.

Açıklamada Türkiye'nin operasyon hazırlığına da dikkat çekildi.