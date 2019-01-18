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'Terör örgütleri bizi vatanımızdan etti'

Suriyeli Ayşe Ferdani, "Terör örgütleri bizi vatanımızdan etti. Evlerimize bomba yağdırdılar. Ülkemizde yaşayamayacağımızı anlayınca Türkiye'ye geldik." dedi.

18 Ocak 2019 Cuma 06:56
'Terör örgütleri bizi vatanımızdan etti'

Ülkelerindeki savaş ve terör örgütü YPG/PKK'nın baskıları nedeniyle evlerine dönemeyen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 17 bin Suriyeli Kürt, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki geçici barınma merkezinde hayata tutunuyor.

Aynularab (Kobani) kentinde 2014'te yaşanan çatışmalardan kaçıp güvenli liman olarak gördükleri Türkiye'ye sığınan Suriyeli Kürtler için Suruç Geçici Barınma Merkezi yaklaşık 4 yıldır hizmet veriyor. 

Merkezde bulunan marketlerde alışveriş yapan Suriyeliler, buradaki eğitim ve sağlık tesislerinde de diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

Suruç Geçici Barınma Merkezi Müdürü Hüseyin Saygın, tesiste yürütülen hizmetlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarih boyunca mazlumların yanında olduğunu söyledi.

Merkezin 2015 mart ayında hizmete açıldığını hatırlatan Saygın, "Şu an kampımızda 17 bin civarında kişi bulunmaktadır. Bunların yaklaşık 7 bini çocuklardan oluşuyor. Yine yetişkinlerin yüzde 60'ı kadınlardan oluşuyor. Burada kalanlara barınma, eğitim ve sağlık gibi temel insani hizmetleri sunuyoruz. Misafirlerimizin her türlü insani ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Saygın, merkezin içerisinde tam donanımlı hastane ve eğitim tesislerinin bulunduğunu dile getirdi.

 

"Terör örgütleri bizi vatanımızdan etti"Ülkelerindeki savaş ve terör örgütü PKK/PYD'nin baskıları nedeniyle evlerine dönemeyen çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 17 bin Suriyeli Kürt, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki geçici barınma merkezinde hayata tutunuyor. ( Rauf Maltaş - Anadolu Ajansı )17.01.2019Rauf Maltaş1 / 19

"Terör örgütleri bizi vatanımızdan etti"

Suriyeli sığınmacılardan Ayşe Ferdani ise 3 yıl önce 5 çocuğuyla Türkiye'ye sığındığını anlattı. 

Terör örgütü YPG/PKK'nın baskı ve zulmünden kaçtığını belirten Ferdani, Türkiye'de emniyette olduklarını dile getirdi.

Suriye'nin neredeyse tamamen harabeye döndüğünü anlatan Ferdani, "Terör örgütleri bizi vatanımızdan etti. Evlerimize bomba yağdırdılar. Ülkemizde yaşayamayacağımızı anlayınca Türkiye'ye geldik. Burada bizi çok iyi ağırlayan Türk devletine ve halkına teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 07:25
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  6. Suruç Geçici Barınma Merkezi
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