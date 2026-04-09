Gündem
Terör ordusu bile Netanyahu'ya karşı çıktı! İşgalde yeni perde

Seyfullah Maden
Terör ordusu bile Netanyahu'ya karşı çıktı! İşgalde yeni perde

Teröristbaşı Netanyahu, işgal altındaki Batı Yaka’da 34 yeni yerleşim yeri inşa edilmesi için harekete geçti. Kabine rezil kararı destekledi. Ancak İsrail terör ordusu, yerleşim birimi inşa etmenin “güvenlik açığı oluşturduğunu” söyleyerek söz konusu adımı eleştirdi.

İsrail, Batı Yaka’daki işgalini genişletmeye devam ediyor. İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki güvenlik kabinesi, iki hafta önce yaptığı bir toplantıda, Batı Yaka’da 34 yeni yerleşimin kurulmasını onayladı. Haberde, yeni yerleşimlerin yalnızca tamamen yeni inşa edilecek alanları değil, aynı zamanda daha önce yasa dışı kabul edilen bazı yerleşim noktalarının geriye dönük olarak yasallaştırılmasını da kapsadığı ve Batı Yaka geneline yayıldığı ifade edildi.

İşgalcilerin yasallaştırdığı yeni yerleşimlerin toplam sayısı 103’e ulaştı

 

İsrail ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında 1993’te imzalanan Oslo Anlaşmaları’nın ardından geçen 30 yıl boyunca İsrail tarafından resmen onaylanan yeni yerleşim sayısı yalnızca altıyken; bu kararla birlikte, koalisyon hükümetinin 2022’de göreve gelmesinden bu yana kurduğu ya da geriye dönük olarak yasallaştırdığı yeni yerleşimlerin toplam sayısı 103’e ulaştı.

Ordu karşı çıkıyor

İsrail merkezli Ynet haber sitesinin aktardığına göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında, yeni yerleşimlerin onaylanmasının, zaten ciddi şekilde zorlanan ordu personel kaynakları üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı yönündeki endişelerini dile getirdi.

 

İsrail hükümetinden karara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Savaş hatırlatması

Filistinlilerin hak ihlallerine karşı kampanya yürüten Yesh Din örgütü, yeni yerleşimlerin onaylanmasının Batı Yaka’da "etnik temizlik" sürecini ilerletmeyi amaçladığını savundu. Açıklamada, "İran ve Hizbullah ile savaş sırasında sığınaklara koşarken, kabine üyeleri Batı Yaka’da onlarca yeni yerleşim kurmayı acil gördü. Bu da Filistinlileri A Bölgesi’nde küçük ve yoğun nüfuslu alanlara sıkıştırmayı hedefleyen planı ilerletiyor. Bugün herkes için açık olduğu gibi ve İsrail ordusunun da defalarca vurguladığı üzere, yerleşim kurmak güvenliğe zarar veriyor, ordu üzerinde olağan dışı bir yük oluşturuyor ve çatışmanın çözümü ile gelecekte güvenlik ve barışa ulaşma ihtimalini zayıflatıyor" denildi.

Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama
Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama

Gündem

Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama

İşgalci katiller: Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü
İşgalci katiller: Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü

Dünya

İşgalci katiller: Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü

İsrail’in üzerine kurulduğu katliam: Deir Yassin! Bu katliam olmasaydı İsrail devleti de olmazdı
İsrail’in üzerine kurulduğu katliam: Deir Yassin! Bu katliam olmasaydı İsrail devleti de olmazdı

Dünya

İsrail’in üzerine kurulduğu katliam: Deir Yassin! Bu katliam olmasaydı İsrail devleti de olmazdı

Önder Aksakal’in İsrail yorumu! "Arz-ı Mevud hayalleri son bulmadıkça terör bitmez"
Önder Aksakal’in İsrail yorumu! “Arz-ı Mevud hayalleri son bulmadıkça terör bitmez”

Gündem

Önder Aksakal’in İsrail yorumu! “Arz-ı Mevud hayalleri son bulmadıkça terör bitmez”

Ferhat

Filistinlilerin silahlanması gerek
